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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي
http://almnatiq.net/?p=983153
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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