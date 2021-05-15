توضيح من العدل بشأن زواج المطلقة مجدداً

توضيح من العدل بشأن زواج المطلقة مجدداً

أبرز المواد
جسر الملك فهد: إطلاق واي فاي مجاني بالجانب البحريني وقريبًا بالسعودية

جسر الملك فهد: إطلاق واي فاي مجاني بالجانب البحريني وقريبًا بالسعودية

أبرز المواد
«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا

«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا

أبرز المواد
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

أبرز المواد

توضيح من العدل بشأن زواج المطلقة مجدداً

توضيح من العدل بشأن زواج المطلقة مجدداً
http://almnatiq.net/?p=983164
المناطق_ الرياض

كشفت وزارة العدل أنه في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد.

وفي حال عدم وجوده فيمكن مراجعة الجهة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي (http://najiz.moj.gov.sa) وطلب ذلك، أما في حالة إصدار بدل فاقد لأي صك، فيمكن مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي (http://najiz.moj.gov.sa) وطلب بدل مفقود.

وأوضحت وزارة العدل أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، وكذلك وثيقة توثيق الخلع هي البديل عن صك الخلع.

روابط ذات صلة

جسر الملك فهد: إطلاق واي فاي مجاني بالجانب البحريني وقريبًا بالسعودية

جسر الملك فهد: إطلاق واي فاي مجاني بالجانب البحريني وقريبًا بالسعودية
«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا

«الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*