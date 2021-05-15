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إلزام القادمين للمملكة بالإقرار عن أي مشتريات وهدايا فوق 3000 ريال

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http://almnatiq.net/?p=983170
المناطق_ الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المسافرین القادمین إلى المملكة العربية السعودية لضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها على (3000) ریال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها. 

كما دعت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ریال أو أكثر،  أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وكذلك تقديم إقرار للذين يحملون أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك http://customs.gov.sa.

ويأتي ذلك، تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار (25%) من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو غسل أموال. وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وذلك مع العلم بأن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع غرامة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال موقع الجمارك السعودية، أو عن طريق تطبیق الأجهزة الذكیة وسداد المبالغ المستحقة، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحریة والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.

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