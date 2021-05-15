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الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

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الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=983180
المناطق_واس

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة نجاح خطتها خلال شهر رمضان من خلال التواجد في المنطقة المركزية، وداخل المسجد الحرام بالفرق الإسعافية بمشاركة 500 متطوع ومتطوعة بأكثر من 49 ألف ساعة تطوعية، ومن خلال المراكز داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق المؤدية إليها.
وأوضحت الهيئة أن مراكز العاصمة المقدسة استقبلت خلال شهر رمضان 9411 بلاغا كان النصيب الأكبر للحالات المرضية حيث بلغت 5713 بلاغاً ما بين بلاغات للأمراض التنفسية والسكري والإغماء وبعض حالات الصرع ، فيما بلغت بلاغات الحوادث 3698 بلاغا ما بين حوادث سيارات والسقوط والحروق.
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية ( أسعفني ) حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضاً للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ، ويوفر أيضا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ والعديد من المميزات داخل التطبيق.

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