احدث الأخبار

النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية
أبرز المواد
 وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900
أبرز المواد
 ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية
أبرز المواد
 الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام
أبرز المواد
 الصحة توجه رسالة لـ “المحصنين” بشأن ارتداء الكمامة
أبرز المواد
 بدعوة من المملكة.. «التعاون الإسلامي» تبحث غدًا العدوان الإسرائيلي في فلسطين
أبرز المواد
 إلزام القادمين للمملكة بالإقرار عن أي مشتريات وهدايا فوق 3000 ريال
أبرز المواد
 «توكلنا»: منصتان فقط للتسجيل للتبرع بالأعضاء.. والإلغاء بخطوتين
أبرز المواد
 توضيح من العدل بشأن زواج المطلقة مجدداً
أبرز المواد
 جسر الملك فهد: إطلاق واي فاي مجاني بالجانب البحريني وقريبًا بالسعودية
أبرز المواد
 «الصحة» توضح إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح كورونا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتي
أبرز المواد
النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية

النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية

أبرز المواد
وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900

وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900

أبرز المواد
ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية

ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية

أبرز المواد
الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

أبرز المواد

النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية

النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية
http://almnatiq.net/?p=983190
المناطق - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

وأوصحت النيابة أن والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين عن ضمان حقوقه، والعمل على حمايته من كل ما يعرض سلامته للخطر.

كما ذكرت حقوق وضمانات مقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية وهى:

– يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرىعند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها.

– تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

– ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعية لإيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد الاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.

– لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة السنة، وإلا كان مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

– ينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعمة كلما أمكن بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والاكواع.

– لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن النتي عشرة سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

روابط ذات صلة

وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900

وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900
ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية

ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية
الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة يعلن نجاح خطة رمضان في العاصمة المقدسة والمسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*