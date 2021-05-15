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سفارة المملكة بالقاهرة توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين القادمين إلى مصر
http://almnatiq.net/?p=983193
المناطق - الرياض

نبهت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية المواطنين القادمين إلى مصر بعدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، فيما يخص اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وتتضمن هذه الإجراءات الآتي:

1- دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولار أمريكي عن كل شخص.

2- أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

3- لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت السفارة أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى فسيتم الإعلان عنها في حينها.

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