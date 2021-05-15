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التعاون والوحدة يتغلبان على الرائد الفتح بالجولة 27
http://almnatiq.net/?p=983197
المناطق - الرياض

تغلب فريق التعاون على مستضيفه فريق الرائد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للتعاون اللاعب “سميحان النابت” عند الدقيقة 46، وعند الدقيقة 47 سجل اللاعب “كاكو” الهدف الثاني، فيما سجل للرائد اللاعب “عبدالله المقرن” عند الدقيقة 82.

كما تغلب فريق الوحدة على مستضيفه فريق الفتح بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للوحدة اللاعب “ديمتري” عند الدقيقة 10، وعند الدقيقة 39 سجل اللاعب “أيمن الخلف” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “حسين العيسى” الهدف الثالث عند الدقيقة 87، فيما سجل للفتح الهدف الأول اللاعب “مراد باتنا” عند الدقيقة 20، وعند الدقيقة 37 سجل اللاعب “كويفا” الهدف الثاني.

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