“آل الشيخ” يتفاعل مع شاب برز في صناعة المحتوى ويدعوه للانضمام لـ”هيئة الترفيه”

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http://almnatiq.net/?p=983202
المناطق - الرياض

تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو للشاب “أحمد مانع آل مشرف”، بعد تميزه في صناعة محتوى باللغة الإنجليزية بطلاقة عن السياحة والثقافة في منطقة نجران، والحديث إلى السياح غير الناطقين باللغة العربية عن المواقع التاريخية.

ودعا “آل الشيخ” عبر حسابه الشخصي بتويتر إلى أن يتواصل الشاب أحمد آل مشرف مع الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية فيصل بافرط “لرغبتنا بانضمامه للهيئة”. مضيفًا “أنا جاهز، وفي كذا مكان أحتاج الابن فيه”.

من جانبه، قدم الدكتور مانع آل مشرف، والد الشاب، الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الاهتمام بالمبدعين، وقال: “وهكذا تهتم المملكة بأبنائها في خدمة الوطن”.

وأضاف “آل مشرف” بأن “الابن رهن إشارتكم، واستثمر فيه الوطن، وحان الآن سداد الدين. أشكر معاليكم على الاهتمام بأبناء الوطن”.

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