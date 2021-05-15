أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

المناطق - حائل

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ١٤,٣٧٤ جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم و”المولات والكافيهات” وصالونات الحلاقة والمشاغل وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ جرى خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٠٥٤ منشأة ومصادرة٢٨٩ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس أن الأمانة وبلدياتها كافة تعمل بكل إمكانياتها؛ لتكثيف الحملات الرقابية وتقديم خدمات البلدية والوقوف ميدانياً على تطبيق الإجرارات والتدابير الوقائية.