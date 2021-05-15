أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش

المناطق - نجران

قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، تعازيه للشيخ فهد بن صمعان آل رشيد شيخ شمل آل رشيد في وفاة ابنته ، وقدّم تعازيه للشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري شيخ آل محمد بن ليث الصيعري في وفاة والدته ، كما قدّم سموه تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة مالك بن ناصر بن خديش وأسرة آل خديش في وفاة فهد بن زيد بن خديش .

جاء ذلك عبر اتصالات هاتفية أجراها سموه ، بذوي المتوفين، سائلاَ سموه الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

فيما عبر الشيخ آل رشيد ، والشيخ الصيعري ، وآل خديش عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.