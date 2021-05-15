قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، تعازيه للشيخ فهد بن صمعان آل رشيد شيخ شمل آل رشيد في وفاة ابنته ، وقدّم تعازيه للشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري شيخ آل محمد بن ليث الصيعري في وفاة والدته ، كما قدّم سموه تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة مالك بن ناصر بن خديش وأسرة آل خديش في وفاة فهد بن زيد بن خديش .
جاء ذلك عبر اتصالات هاتفية أجراها سموه ، بذوي المتوفين، سائلاَ سموه الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
فيما عبر الشيخ آل رشيد ، والشيخ الصيعري ، وآل خديش عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.
أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش
قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، تعازيه للشيخ فهد بن صمعان آل رشيد شيخ شمل آل رشيد في وفاة ابنته ، وقدّم تعازيه للشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري شيخ آل محمد بن ليث الصيعري في وفاة والدته ، كما قدّم سموه تعازيه لمدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة مالك بن ناصر بن خديش وأسرة آل خديش في وفاة فهد بن زيد بن خديش .
التعليقات (٠) اضف تعليق