احدث الأخبار

بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش
أبرز المواد
 أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 العتيبي يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يتفاعل مع شاب برز في صناعة المحتوى ويدعوه للانضمام لـ”هيئة الترفيه”
أبرز المواد
 البحرين تستعد لاستقبال السعوديين بحزمة من المشاريع السياحية
أبرز المواد
 التعاون والوحدة يتغلبان على الرائد الفتح بالجولة 27
أبرز المواد
 تركي بن طلال يوجه بمتابعة تطبيق الاحترازات خلال ال‫عيد ‬وموسم الصيف
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالقاهرة توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين القادمين إلى مصر
أبرز المواد
 النيابة العامة توضح حقوق الطفل حال مشاركته بالأنشطة الترفيهية
أبرز المواد
 وزير التجارة يقف على سير العمل في مركز البلاغات الموحد 1900
أبرز المواد
 ضبط عدد من المركبات بالمدينة المنورة قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية
أبرز المواد
بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا

بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا

أبرز المواد
أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش

أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش

أبرز المواد
أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

أبرز المواد
العتيبي يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

العتيبي يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

أبرز المواد

بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا

بدعوة من المملكة .. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين غدا
قوات الاحتلال تطلق النار صوب الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=983211
المناطق - الرياض

بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غدا الأحد ، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وسيرأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .

روابط ذات صلة

أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش

أمير نجران يعزي الشيخ فهد آل رشيد والشيخ سليمان الصيعري وآل خديش
أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر

أمانة حائل تنفّذ أكثر من 14 ألف جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر
العتيبي يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

العتيبي يقف على جاهزية صالات الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*