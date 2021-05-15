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الكاف يُسنِد لمصر تنظيم بطولة الأندية الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023

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الكاف يُسنِد لمصر تنظيم بطولة الأندية الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023

الكاف يُسنِد لمصر تنظيم بطولة الأندية الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023
http://almnatiq.net/?p=983213
المناطق - الرياض

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على استضافة مصر النسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 م في أكتوبر المقبل.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانٍ اليوم أن اللجنة التنفيذية للكاف وافقت في اجتماعها بالعاصمة الرواندية كيجالي أيضًا على استضافة مصر كأس الأمم الأفريقية للشباب 2023م المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بإندونيسيا 2023.

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