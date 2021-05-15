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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيداً

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيداً

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيداً
http://almnatiq.net/?p=983215
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية طبية في قطاع غزة اليوم، استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 145 شهيداً.
وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100 شخص, من بينهم 313 طفلاً و206 سيدات، و38 إصابة بالغة الخطورة.

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