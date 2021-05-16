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بأشعة الليزر.. نظام “ناسا” الجديد لتبادل البيانات مع الفضاء

بأشعة الليزر.. نظام “ناسا” الجديد لتبادل البيانات مع الفضاء
http://almnatiq.net/?p=983227
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير علمية، أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تتجه إلى الكشف عن نظام اتصال جديد يعتمد على أشعة “الليزر”، من أجل تسريع نقل البيانات بين الأرض والفضاء.

ومن المرتقب أن يجري إطلاق هذا النظام المتقدم في الثالث والعشرين من يونيو المقبل، حتى يكون بديلا للأسلوب المعتمد حاليا، وهو موجات الراديو.

واعتمدت وكالة الفضاء الأميركية على موجات الراديو من أجل نقل البيانات، منذ بدء الرحلات الفضائية في خمسينيات القرن الماضي.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن هذا النظام الجديد المرتقب يعرف اختصارا بـ”LCRD”، ومن المتوقع أن يحدث تحولا في نقل البيانات.

وبما أن إرسال بعثات صوب الفضاء يحتاج إلى الحصول على بيانات عالية الدقة مثل مقطع فيديو “4K”، فإن نظام موجات الراديو لم يكن سريعا.

ذكرت تقارير علمية، أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تتجه إلى الكشف عن نظام اتصال جديد يعتمد على أشعة “الليزر”، من أجل تسريع نقل البيانات بين الأرض والفضاء.

ومن المرتقب أن يجري إطلاق هذا النظام المتقدم في الثالث والعشرين من يونيو المقبل، حتى يكون بديلا للأسلوب المعتمد حاليا، وهو موجات الراديو.

واعتمدت وكالة الفضاء الأميركية على موجات الراديو من أجل نقل البيانات، منذ بدء الرحلات الفضائية في خمسينيات القرن الماضي.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن هذا النظام الجديد المرتقب يعرف اختصارا بـ”LCRD”، ومن المتوقع أن يحدث تحولا في نقل البيانات.

وبما أن إرسال بعثات صوب الفضاء يحتاج إلى الحصول على بيانات عالية الدقة مثل مقطع فيديو “4K”، فإن نظام موجات الراديو لم يكن سريعا.

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