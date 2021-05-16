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الصين تنجح بغزو الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة

الصين تنجح بغزو الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=983230
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ مما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة.

وقالت شينخوا إن المركبة الفضائية تيانوين -1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي “تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة”.

 وتمثل تيانوين -1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ. وفشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

وكان صاروخ لونج مارش 5 قد أطلق تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو العام الماضي.

وبعد أكثر من ستة أشهر وصلت تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير.

وأطلق على المركبة اسم تيانوين-1 نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل ألفي عام.

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