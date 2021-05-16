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من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
http://almnatiq.net/?p=983239
المناطق - وكالات

انتهت، السبت، مهلة الترشيح للراغبين في خوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية في إيران، مع تقدم أكثر من 300 غالبيتهم من الأسماء المغمورة، بطلب لدى وزارة الداخلية.

ويرجح أن تكون اللائحة النهائية للمتنافسين أقل من ذلك بكثير، إذ سترفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على أهلية المتقدمين وتثبيت ترشيحهم.

وتجري إيران انتخاباتها الرئاسية في 18 يونيو (حزيران) المقبل، لاختيار خلف للمعتدل حسن روحاني الذي ينهي ولايتين في المنصب الذي يشغله منذ 2013. وهو الحد الأقصى المسموح به دستورياً للولايات المتتالية.

ووفق الجدول الرسمي، من المقرر أن تعلن القائمة النهائية في 26 مايو (أيار) و27 منه، لتلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضم لائحة المرشحين المعروفين امرأة واحدة فقط. ولم يسبق لمجلس صيانة الدستور أن صادق على ترشح أي سيدة للرئاسة، علماً بأن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أكد هذا الشهر أنه لا يوجد سبب قانوني يحول دون ترشح الإناث للمنصب.

وهنا أبرز المرشحين، مع نبذة مختصرة عن كل منهم:

-محمود أحمدي نجاد، رئيس سابق للجمهورية بين العامين 2005 و2013 (محافظ متشدد)

-عباس آخوندي، وزير نقل سابق (إصلاحي)

-مسعود بزشكيان، نائب (إصلاحي)

-مصطفى تاج زاده، نائب وزير سابق (إصلاحي)

-سعيد جليلي، أمين سابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ترشح لانتخابات 2013 (محافظ متشدد)

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