المملكة تدشن غداً العودة الكاملة للحياة الطبيعية

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تتهيأ المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، لاستقبال المسافرين المغادرين ممن تلقوا اللقاح، بعد أكثر من 14 شهراً من قرار الجهات الرسمية تعليق المغادرة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتعد خطوة رفع تعليق السفر للسعوديين آخر مراحل العودة للحياة الطبيعية، بعد رفع الإغلاق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وعودة الحركة التجارية والسياحية. واستعادت شركات الطيران التجارية نشاطها مع إقبال واسع على الحجز الجوي، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في السعودية. وأصدرت هيئة الطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والخاص، بشأن إجراءات سفرهم، نص على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد – 19) كاملتين، ومن تلقوا جرعة واحدة ممن مر على تطعيمهم بها (14) يوماً، والمتعافين من «كورونا» الذين أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» المعتمد رسمياً لدخول المطارات وصعود الطائرات، وكذلك لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر «كوفيد – 19» خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وتسجل السعودية اليوم توزيع أكثر من 11 مليون ونصف المليون جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز اللقاحات في استقبال الراغبين في تلقي التطعيم، مع تسجيل أرقام قياسية أيضاً، مع توزيع نحو مليون جرعة أسبوعياً.

وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت «الصحة»، أمس (السبت)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا، تضمنت تسجيل (837) حالة مؤكدة، وتعافي (1012) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة (8363) حالة، منها (1331) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (432269) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (416759) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7147) حالة، كما تم إجراء (47586) فحصاً مخبرياً.