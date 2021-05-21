احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال
أبرز المواد
 وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ
أبرز المواد
 المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
أبرز المواد
 الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
أبرز المواد
 “جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين
أبرز المواد
 سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
أبرز المواد
 النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و”حمدالله” يتوج حضوره بثنائية
أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

أبرز المواد
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد
الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

أبرز المواد
المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال
http://almnatiq.net/?p=983248
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ
المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*