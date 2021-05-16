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“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=983251
المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار حالة نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

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