بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

المناطق - عسير

نفذت بلدية بيشة أمس، ٢٤جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها