احدث الأخبار

بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل
أبرز المواد
 “المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
أبرز المواد
 شرطة مكة تلقي القبض على (5) أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية
أبرز المواد
 أمريكيون “مصدومون” يتمسكون بالكمامة رغم تلقي اللقاح
أبرز المواد
 المملكة تدشن غداً العودة الكاملة للحياة الطبيعية
أبرز المواد
 من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
أبرز المواد
 انتعاش مكاتب السفر بعد قرار فتح المنافذ وعودة رحلات الطيران
أبرز المواد
 نتنياهو لبايدن: نجتهد في منع وقوع قتلى مدنيين
أبرز المواد
 الصين تنجح بغزو الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة
أبرز المواد
 بأشعة الليزر.. نظام “ناسا” الجديد لتبادل البيانات مع الفضاء
أبرز المواد
 غارات إسرائيل على غزة تدمر “البرج السادس”
أبرز المواد
بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل

ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل

أبرز المواد
“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أبرز المواد
شرطة مكة تلقي القبض على (5) أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية

شرطة مكة تلقي القبض على (5) أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية

أبرز المواد

بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

بلدية بيشة ‏ تغلق ثلاث منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=983257
المناطق - عسير

نفذت بلدية بيشة أمس، ٢٤جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.
وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
ودعت البلدية الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها

روابط ذات صلة

ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل

ضبط (40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بدومة الجندل
“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
شرطة مكة تلقي القبض على (5) أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية

شرطة مكة تلقي القبض على (5) أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*