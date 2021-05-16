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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية
http://almnatiq.net/?p=983264
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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