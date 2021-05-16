اليمن: لا نقبل أن تتحول بلادنا لخطر يهدد الأمن العربي

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المناطق - الرياض

في ظل التصعيد الحوثي المستمر في المحافظة، تفقد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش ضد الميليشيا في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غربي محافظة مأرب.

والتقى بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية، وأكد لهم أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته الحوثية، وفق تعبيره.

كما شدد المقدشي على أن اليمنيين لن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية إيرانية، أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية.

يشار إلى أن مارتن غريفثس، المبعوث الأممي إلى اليمن، كان قدأكد أن الوضع في مأرب خطير بسبب هجمات الحوثيين، مشيراً إلى أن موقف الحكومة اليمنية من عملية السلام كان ممتازاً.

كما نوّه إلى أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية، معتبراً أن الحوثيين يضعون مستقبل اليمن كرهينة باستمرار أفعالهم.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة كانت قد نددت قبل أيام، بموقف ميليشيات الحوثي من مبادرة السلام، وتمسكهم بمواصلة القتال في محافظة مأرب، وسط البلاد.

كما اتهمتهم بإضاعة فرصة كبيرة للسلام في اليمن برفضهم في الآونة الأخيرة لقاء غريفثس الذي حمل اتفاقا عادلا من أجل وقف النار، وفق قولهم.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، كان كشف في تغريدة على حسابه في تويتر الخميس الماضي، أن الأمم المتحدة عرضت اقتراحا عادلا وصفقة من أجل وقف التصعيد، لكن الحوثيين يواصلون القتال في مأرب ويرفضون التعامل مع المبعوث الأممي.

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