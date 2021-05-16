صواريخ على تل أبيب.. وإسرائيل تشن 150 غارة على غزة

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن تل أبيب شنت 150 غارة على أهداف في قطاع غزة. وأفاد مراسل “العربية” بأن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مباني سكنية في خان يونس وتل الهوى، كما تم استهداف برج الأندلس غرب القطاع.

كما ترددت أنباء عن استهداف إسرائيل منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، حيث استهدفت منزله في خان يونس، إلا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء استهداف المنزل.

وأفاد مراسل “العربية” بسماع دوي انفجارات في تل أبيب، صباح الأحد، وذلك بعد إطلاق رشقة صواريخ ثالثة على وسط إسرائيل.

وأشار مراسلنا إلى إصابة منزل بشكل مباشر في ريشون لتصيون جنوب تل أبيب.

وأفاد مراسلنا بمقتل 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية ليل السبت، وبحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة فقد وصل عدد الضحايا في غزة إلى 144 وأكثر من 1100 جريح منذ بداية التصعيد.

في المقابل، فقد أسفرت رشقات الصواريخ التي تُطلق من غزة عن 9 قتلى في إسرائيل بينهم طفل وجندي وأكثر من 560 جريحاً.