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فواكة ومواد غذائية تساعد على خفض مستوى ضغط الدم

فواكة ومواد غذائية تساعد على خفض مستوى ضغط الدم
http://almnatiq.net/?p=983276

كشف الدكتور ألكسندر ميروشينكوف، خبير التغذية الروسي، عن جود مواد غذائية تساعد على خفض ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وقال أنه من الضروري قبل كل شيء الانتباه إلى التفاح. لأن التفاح يحتوي على ألياف غذائية – البكتين، الذي له تأثير إيجابي في الجهاز الهضمي، ويساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول وضغط الدم الشرياني. والمعيار اليومي للوقاية من ضغط الدم هو تناول تفاحة أو تفاحتين.
وتابع: المادة الغذائية الثانية، التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم هي البنجر. وهذه المادة بالإضافة لاحتوائها على نسبة جيدة من البكتين، تحتوي على أوكسيد النتريك المسؤول عن توسع الأوعية الدموية. لذلك عند ارتفاع مستوى ضغط الدم، ينصح الأطباء بتناول عصير البنجر.
وأردف: يساعد المشمش المجفف أيضا على تخفيض مستوى ضغط الدم لأنه يحتوي على ثلث حاجة الجسم من عنصر البوتاسيوم، الضروري لتنظيم تقلص العضلات، بما فيها عضلة القلب، وتوسع الأوعية. كماتفيد الأحماض الدهنية أوميغا-3 كثيرا القلب والأوعية الدموية. وهذه الأحماض موجودة بنسبة عالية في سمك الرنجة. لذلك ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول هذا النوع من السمك ويفضل ألا يكون مملحا.
وأشار إلى المواد الغذائية المحتوية على بروتين نباتي- العدس والحمص والفاصوليا وغيرها، التي ينصح بتناولها 2-3 مرات في الأسبوع.
ونصح كل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بعدم تناول أكثر من 5 غرامات من الملح في اليوم (ملعقة صغيرة). بيد أن غالبيتهم يتناولون أكثر من هذه الكمية. لذلك ينصح باستخدام مسحوق الأعشاب البحرية المجففة، بدلا من الملح في طعامهم.

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