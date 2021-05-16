لدعم التهدئة بغزة.. تحركات أميركية “عاجلة” لنزع فتيل الأزمة

المناطق - وكالات

قال مسؤول في المخابرات المصرية إن جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة مستمرة واكتسبت زخما بوصول المبعوث الأميركي إلى تل أبيب.

وأشار المسؤول إلى أن مصر ووسطاء آخرين يأملون في أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لإنهاء القتال.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة “ستأمر إسرائيل بوقف مثل هذه” الأعمال “الكارثية”، وأضاف أن” الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، في إشارة إلى الاحتجاجات في الضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى.

وأكد أن الوسطاء لا يتوقعون وقف إطلاق النار قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأحد.

وأوضح المسؤول أن مصر تسعى الآن إلى فترة تهدئة لعدة ساعات لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة، مشيرا إلى أن مصر تدفع باتجاه هدنة إنسانية خلال الليل، حيث تنتظر سيارات الإسعاف على الجانب المصري من الحدود.

وتحدث المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي الأميركي هادي عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، يوجد في المنطقة الآن في محاولة لخفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث على الهدوء بين إسرائيل وغزة وأكد دعمه لحل الدولتين في أول مكالمة هاتفية منذ توليه منصبه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء الاتصال وسط قتال عنيف بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وذكر ملخص المكالمة الذي نشرته الوكالة أن بايدن أكد “على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وجاء في ملخص المكالمة أيضا أن بايدن قال إن الولايات المتحدة تعارض طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهي قضية ساعدت في إشعال التوتر في المدينة المقدسة وأشعلت القتال بين إسرائيل وغزة.