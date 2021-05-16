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“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير
http://almnatiq.net/?p=983298
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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