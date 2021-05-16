زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدينة أساهيكاوا بجزيرة هوكايدو في اليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في عمق 17 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 104 كم من مدينة كوشيرو.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال، كما لم يتم الإعلان عن حالة تأهب لموجات “تسونامي”.