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جوازات جسر الملك فهد تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غداً الاثنين

جوازات جسر الملك فهد تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غداً الاثنين

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جوازات جسر الملك فهد تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غداً الاثنين

جوازات جسر الملك فهد تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غداً الاثنين
http://almnatiq.net/?p=983304
المناطق - الرياض

أكملت جوازات جسر الملك فهد جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار إعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م، كما عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.
وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أنه تمت زيادة (10) مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات (27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.

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