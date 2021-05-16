دراسة :تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة..

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ربما اقتصرت غالبية الدراسات المتعلقة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، على مدى فعاليته وقدرته على الحد من انتشار العدوى والتي بلغت نسبتها 94%، إلا أن دراسة جديدة كشفت مفاجآت، بعد أن توصلت إلى أن التأخير في أخذ الجرعة الثانية منه يزيد من مناعة الجسم.

وفي التفاصيل، وجدت دراسة أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع Public Health England أن الأجسام المضادة للفيروس كانت أعلى بثلاث مرات ونصف المرة في أولئك الذين أخذوا الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعاً، مقارنةً بأولئك الذين أخذوها بعد ثلاثة أسابيع، وفق ما نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، الجمعة.

إلى ذلك، كشفت الدكتورة هيلين باري، كبيرة مؤلفي الدراسة في برمنغهام أن ذروة استجابات الأجسام المضادة كانت بعد الجرعة الثانية لدى كبار السن، في فاصل زمني بين الجرعتين تراوح بين 11 إلى 12 أسبوعاً.

وكان باحثون من جامعة أكسفورد توصلوا في فبراير الماضي إلى أن استجابات الأجسام المضادة كانت أقوى بمرتين عندما تأخرت جرعتهم الثانية لمدة 12 أسبوعاً، لكن الدراسة الأخيرة هي الأولى التي تقارن الاستجابات المناعية بعد أوقات مختلفة.

وقام العلماء بتحليل عينات دم من 175 شخصاً فوق عمر 80 على مرحلتين، فالمجموعة الأولى من المشاركين البالغ عددهم 99، أخذت منهم عينات الدم بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

أما المجموعة الثانية من المشاركين البالغ عددهم 73، فأخذت منهم عينات دم بعد مرور 12 أسبوعاً على تلقي الجرعة الأولى.

وكانت المفاجأة أن عينات المجموعة الثانية احتوت على أجسام مضادة ضد بروتين ارتفاع الفيروس، بنسبة أعلى من المجموعة الأولى بلغت 3.5 مرة.

كذلك، وجد الباحثون أن استجابات الخلايا التائية المسؤلة عن تدمير الخلايا المصابة، كانت أضعف عندما يتأخر أخذ الجرعة الثانية، لكنها استقرت عند اختبار الأشخاص بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى.

من جهته، قال الدكتور غاياتري أميرثالينغام، استشاري علم الأوبئة في Public Health England إن الدراسة تدعم أيضاً المجموعة المتزايدة من الأدلة على أن النهج المتبع في المملكة المتحدة لتأخير الجرعة الثانية قد أتى ثماره. وكانت المملكة المتحدة اتخذت قراراً جريئاً بتأخير إعطاء الجرعات الثانية في الأسابيع الأولى من برنامج اللقاح، حتى يتمكن المزيد من كبار السن والضعفاء من تلقي اللقاحات الأولى بسرعة أكبر.