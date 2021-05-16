احدث الأخبار

غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل
أبرز المواد
 “وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell
أبرز المواد
 10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”
أبرز المواد
 السماح لـ “الزكاة والضريبة والجمارك” الاستعانة بـ “الخاص” لإدارة الأعمال المساندة
أبرز المواد
 لمنع اقتحام الأقصى.. إغلاق باب المغاربة بالقدس
أبرز المواد
 بعد أيام من التجول بالشوارع.. العثور على “نمر تكساس الضائع”
أبرز المواد
 دراسة :تأخير أخذ جرعة اللقاح الثانية يزيد المناعة..
أبرز المواد
 بعد الصيني الذي أرعب العالم.. صاروخ أميركي يضل طريقه!
أبرز المواد
 جوازات جسر الملك فهد تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات المسافرين غداً الاثنين
أبرز المواد
 الهند تسجل 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان
أبرز المواد
غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل

غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل

أبرز المواد
“وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة

“وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة

أبرز المواد
5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell

5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell

أبرز المواد
10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”

10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”

أبرز المواد

لمنع اقتحام الأقصى.. إغلاق باب المغاربة بالقدس

لمنع اقتحام الأقصى.. إغلاق باب المغاربة بالقدس
http://almnatiq.net/?p=983315
المناطق - الرياض

أُغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة في القدس المحتلة، الأحد، أمام مجموعات من المستوطنين المتطرفين كانت تعتزم اقتحام باحات المسجد الأقصى مجددا.

وكانت جماعات يهودية متطرفة تسمي نفسها “جماعات الهيكل” قد دعت إلى تنظيم عمليات اقتحام للمسجد الأقصى، الأحد، بمناسبة ما يسمونه “عيد الأسابيع العبري”.

واعتبر متطرفون يهودا أن إغلاق باب المغاربة والمسجد الأقصى أمامهم يعد مكافأة لما يصفونه بـ”الإرهاب”.

وتأتي تحركات المستوطنين المتطرفين في ظل تصعيد إسرائيلي محتدم في الأراضي الفلسطينية منذ أسبوع، خصوص في قطاع غزة، الذي شهد مقتل أكثر من 150 شخصا في غارات إسرائيلية مكثفة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد عمدت السلطات إلى تعطيل خط حركة القطارات بين “هرتسيليا تل أبيب اللد وبئر السبع”، من أجل منع توافد المتطرفين اليهود إلى الحرم القدسي الشريف على ما يبدو.

وكانت الاعتداءات التي شهدها المسجد الأقصى من جانب الجيش الإسرائيلي خلال شهر رمضان، أكثر من مرة، سببا في تفاقم التصعيد وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

روابط ذات صلة

غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل

غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل
“وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة

“وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة
5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell

5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*