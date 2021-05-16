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10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”

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10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”

10 ملايين دولار.. مكافأة الإدلاء بمعلومات عن الممول الرئيسي لـ”حزب الله”
http://almnatiq.net/?p=983321
المناطق - الرياض

كشف برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن من وصفه بـ«الممول الرئيسي لجماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية» محمد جعفر قصير.

وفي تغريدة نشرها البرنامج على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عمم صورة قصير، وكتب: «قام محمد جعفر قصير من تمكين الأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني من خلال مساعدتهم في الحصول على الأموال والمعدات. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 وقد تحصل على مكافأة».

وعرّف البرنامج بقصير على أنه ممول رئيسي لجماعة حزب الله، إضافة إلى مساعداته لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في حجب مبيعات النفط المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية من حلفائهم، وكذلك قيادته للوحدة 108 التابعة لحزب الله، والتي تنقل الدعم من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان عبر سوريا.

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