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5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell

5 ثغرات تهدد الملايين من حواسب Dell
http://almnatiq.net/?p=983324
المناطق - الرياض

حذر خبراء من شركة SentinelLabs من ثغرات برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين من حواسب Dell المطروحة في مختلف بلدان العالم.

وأشار الخبراء في الشركة المذكورة إلى أنهم اكتشفوا 5 ثغرات برمجية وصفوها بشديدة الخطورة في مشغل تحديث البرامج المخصص لحواسب Dell.

ونوهوا بأن مشغل تحديث البرنامج المذكور موجود في مئات ملايين من حواسب Dell التي طرحت في العالم منذ العام 2009.

وتبعا للخبراء، فإن الثغرات التي حملت الترميز (CVE-2021-21551)، من الممكن استغلالها للوصول إلى أنوية أنظمة تشغيل الحواسب وبياناتها، أو الحصول على أذونات للتحكم بهذه الأنظمة عن بعد، بحسب «RT».

وأشارت SentinelLabs إلى أنها أبلغت Dell بالثغرات المكتشفة، وتعمل الأخيرة على معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية، كما يتم إرسال رسائل تحذيرية للمستخدمين والمؤسسات التي قد تتأثر أجهزتها بذلك.

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