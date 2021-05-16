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غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل

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غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل

غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل
http://almnatiq.net/?p=983329
المناطق - الرياض:

من المنتظر أن يبدأ غدًا، اعتباراً من الساعة الأولى، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 02 مايو الجاري، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح “كورونا” كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس “كورونا”، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كورونا” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، قد أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين.

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