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“الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية على جازان

“الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية على جازان
http://almnatiq.net/?p=983345
المناطق - واس:

نبه المركز الوطني اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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