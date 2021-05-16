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بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

أبرز المواد

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف
http://almnatiq.net/?p=983352
المناطق - القطيف:

اعتمد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، قرارات الترقية لعدد من الموظفين في بلدية القطيف، في مختلف الإدارات والأقسام، وشملت تلك القرارات ترقية (41) موظفا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة.

وأوضح أن الترقيات جاءت على النحو التالي: من المرتبة الرابعة إلى الخامسة، حسين عبدالكريم علي الراشد، ومن المرتبة الخامسة إلى السادسة، حسين مهدي حسين الشريف، حسن علي عبدالله العبيدان، علي حسن مهدي آل خزام، ضياء يوسف علي المطر، ومن المرتبة السادسة إلى السابعة، مصطفى عبد العلي حبيب آل درويش، محمد سعيد قاسم السمر، أسامة عبدالله منصور آل عاشور، محمد عبدالله حسين عفيريت.

ومن المرتبة السابعة إلى الثامنة، محمد سعيد عبدالله الشمالي، ناجي عبدالله حسين آل عمار، خالد مكمي غريب العنزي، عقيل محمد باقر آل نمر، علي إبراهيم علي الرمضان، محمد جعفر علي البطران، علي عبدالكريم علي الراشد، فلاح حمد عبد الله الخالدي، أمين حسن علي آل عمران، علي عبدالله حسن العسكري، محمد حبيب حسن البقيعي، جميل يوسف علي المطر، ناجي علي أحمد آل شويخ، سلمان أحمد علي آل عطية، ناصر علي يوسف آل مال الله.

ومن المرتبة الثامنة الى التاسعة، سعيد منصور أحمد الدار، احمود سعيد محمد الخالدي، صالح علي عبدالله الزعاق، ميرزا سعيد جواد آل خليتيت، منصور سعيد حبيب الشرقي، يوسف أحمد حسين الدبيسي، شفيق عبدالله علي آل عادي، حسين مهدي أحمد صلصل، باسل علي عبدالله الراشد، نزار أحمد علي المرزوق، لطفي عبد اللطيف محمد آل حمود، زكي إسماعيل عباس الهاشم، ومن المرتبة التاسعة الى المرتبة العاشرة، حسن علي عبدالكريم البحار، جعفر مدن علي المسكين، منير إبراهيم يوسف الهاشم، مكي علي حسين المسكين، أيمن حسن بدر آل عيد.

وهنأ رئيس بلدية محافظة القطيف، جميع الموظفين، الذين شملتهم الترقيات وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا أن تكون حافزاً لهم لتقديم الأفضل في مجال عملهم وخدمة الوطن والمواطنين.

كما عبر الموظفون الذين شملتهم الترقيات عن خالص وجزيل شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

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