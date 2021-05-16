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حـادث مروري قوي يقذف شخصاً فوق سطح مسجد بجازان

حـادث مروري قوي يقذف شخصاً فوق سطح مسجد بجازان
http://almnatiq.net/?p=983356
المناطق - جازان:

تمكنت الجهات الأمنية بالعارضة في جازان، بالتعاون مع بعض الأهالي، من العثور على جثمان شخص توفي جراء حـادث مروع بأحد الطرق فوق سطح مسجد، بعدما تسببت قوة الحادث في قذف جثمانه لهذا المكان.

وتشير التفاصيل إلى أن حادثاً مروعاً وقع أمس (السبت) على الطريق الرابط بين محافظتَي العارضة وأبوعريش، وتحديداً بالقرب من أحد مساجد قرية الرخ، حيث تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر.

وتسببت قوة الحادث في وفاة شخص وقذف جثمانه فوق سطح المسجد، قبل أن تعثر عليه الجهات الأمنية بعد عمليات تمشيط للمكان للعثور على الجثمان المُختفي.

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