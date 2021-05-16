الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

أبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر.
وتلقى حساب “اسأل الجمارك” التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير “تويتر” استفسارًا من أحد الأشخاص بشأن السيارات التي تحمل لوحات خليجية.
وقال المغرد في سؤاله: “ غداً فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟”.
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها إن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.
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