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الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

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الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية
http://almnatiq.net/?p=983368
المناطق - الرياض:

أبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر.

وتلقى حساب “اسأل الجمارك” التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير “تويتر” استفسارًا من أحد الأشخاص بشأن السيارات التي تحمل لوحات خليجية.

وقال المغرد في سؤاله: “‏‎ غداً فتح المنافذ ماذا بخصوص السيارات التي تحمل لوحات خليجية؟”.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها إن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.

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