احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق
أبرز المواد
 بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف
أبرز المواد
 الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية
أبرز المواد
 المملكة تستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد بمنطقة “شاكر دارا” شمال كابول
أبرز المواد
 فتاة تتعرض للتعنيف من والدها و”العنف الأسري” يتدخل
أبرز المواد
 بدعوة من المملكة.. وزراء خارجية دول “التعاون الإسلامي” يجتمعون لبحث التطورات في فلسطين
أبرز المواد
 حـادث مروري قوي يقذف شخصاً فوق سطح مسجد بجازان
أبرز المواد
 توقيف 40 شخصاً خالفوا تدابير “كورونا” وتجمعوا داخل منزل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 فيديو.. وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
أبرز المواد
 غدًا.. رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ بشكلٍ كامل
أبرز المواد
 “وقاية” الحجر الصحي لن يطبق على المحصنين القادمين إلى المملكة
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق

أبرز المواد
بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

أبرز المواد
الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

أبرز المواد
المملكة تستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد بمنطقة “شاكر دارا” شمال كابول

المملكة تستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد بمنطقة “شاكر دارا” شمال كابول

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=983374
المناطق - واس:

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 99 يوماً 1201 مسجد تم فتح 1175 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الباحة، وثلاثة بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة تبوك، فيما تم إعادة فتح مسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعية الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمةً شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

روابط ذات صلة

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف

بالأسماء.. ترقية 41 موظفًا من المرتبة الخامسة إلى العاشرة ببلدية القطيف
الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية

الجمارك توضح المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية
المملكة تستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد بمنطقة “شاكر دارا” شمال كابول

المملكة تستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد بمنطقة “شاكر دارا” شمال كابول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*