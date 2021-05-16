فيديو.. الإطاحة بأطراف مضاربة رقصة المزمار في جدة وإحالتهم للنيابة

المناطق - مكة المكرمة:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على أطراف المشاجرة والعراك بالعصى التي شهدتها إحدى الحارات الشعبية بمدينة جدة صباح يوم عيد الفطر المبارك، أثناء تأدية طقوس رقصة المزمار.‏

وأوضحت شرطة المنطقة أن أطراف المشاجرة مواطنون في العقد الثاني والثالث من العمر، لافتة إلى أنه تم تطبيق العقوبات بحق المتواجدين في الموقع لمخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه تم توقيف المتعاركين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وكان مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع أظهر عراكا وتبادلا للضرب بين العديد من الأشخاص من داخل إحدى الساحات، وهو ما أثار استهجان الكثيرين على مواقع التواصل لمثل تلك الممارسات.