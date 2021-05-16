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فيديو.. متحدث الصحة يعلق على ما أُثير حول تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب والخصوبة

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فيديو.. متحدث الصحة يعلق على ما أُثير حول تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب والخصوبة

فيديو.. متحدث الصحة يعلق على ما أُثير حول تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب والخصوبة
http://almnatiq.net/?p=983394
المناطق - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المعلومات التي تُتداول حول وجود تأثير سلبي للقاحات على الإنجاب غير صحيحة، والصحيح حسب الدراسات هو أن الإصابة بالفيروس هي التي يكون لها تأثير على الخصوبة والحيوانات المنوية لفترات.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن المعلومات التي ربطت أخذ اللقاح بالتأثير على الإنجاب غير صحيحة، وإن المعلومات العلمية تؤكد أن اللقاحات كلها تبين مأمونيتها بشكل عام.

وأضاف أنه ظهرت دراسات حديثة ببيانات أكثر تخصصية وتركيزاً وأثبتت أن اللقاحات آمنة وليس لها أي تأثير سلبي على الإنجاب أو الخصوبة، وأن المعلومة التي يجب أن يعيها المجتمع هي أن الإصابة بالفيروس تؤدي إلى التأثير على الخلايا التناسلية والقدرة على الإنجاب لعدة أشهر.

وأكد العبدالعالي أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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