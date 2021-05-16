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(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

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مستشفى كرى بمأرب يستقبل أكثر من 97 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام 2021م

مستشفى كرى بمأرب يستقبل أكثر من 97 ألف مراجع خلال الربع الأول من العام 2021م
http://almnatiq.net/?p=983397
المناطق - واس

قدم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 97.136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12.437 مراجعا، فيما صُرفت الأدوية لـ 8.044 شخصا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3.379 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.106 أشخاص، وقسم الأشعة 16.328 فردا، وقسم المختبر 18.181 حالة، وقسم التنويم 2.551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30.202 شخص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

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