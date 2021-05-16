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أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية

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(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

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إغلاق 11 منشأة ورصد 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

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1366 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1366 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=983407
المناطق - واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1366 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وتحرير 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت خلال الأسبوع الماضي 2998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، ومخالفات البلدية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة تعزيزا للجانب التوعوي والرقابي.
ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية وذلك عبر التواصل بمركز الاتصال الموحد 940 لمعالجتها.

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