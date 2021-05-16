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إغلاق 11 منشأة ورصد 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 11 منشأة ورصد 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=983411
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز 940، (2998) بلاغاً خلال ستة أيام، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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