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(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

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(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=983423
المناطق - واس

‏ بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” (22442)مخالفة وذلك للفترة من 27 / 9 / 1442هـ حتى 3 / 10 / 1442هـ .
حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، و منطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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