نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 3986 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.
وأظهرت الجولات امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، فيما حرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.
أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية
نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 3986 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.
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