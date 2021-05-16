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أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية

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(22442) .. إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19

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أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 3986 جولة خلال أيام العيد لرصد تقيّد المنشآت بالتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=983426
المناطق - واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 398‪6 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.
وأظهرت الجولات امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، فيما حرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.

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