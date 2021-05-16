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إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس
http://almnatiq.net/?p=983447
المناطق - وكالات

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا”، لافتة إلى أن “الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان”.

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان حادث تدافع مماثل في أبريل المنصرم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

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