المحيسن : اكتمال استعدادات جميع الإدارات لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك فهد

المناطق – فهد المريخي

في بيان للرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أكد اكتمال استعدادات جميع الإدارات بالمملكتين لاستقبال المسافرين عبر الجسر وتوفير كافة التجهيزات ضمن خطة تطويرية بدأت منذ فترة التوقف بسبب جائحة كورونا وتضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة مناطق الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمملكتين.

يأتي تكثيف هذه الاستعدادات تزامنا مع صدور البيان الإلحاقي بالمملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل 5 شوال في ضوء حرص قيادتي المملكتين على صحة مواطنيها واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامتهم.

وأكد المحيسن بأنه من خلال اعمال التنسيق المكثفة مع الإدارات المختصة بالمملكتين بأنه سيتم رفع درجات الاستعداد الى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات، كما ستقوم الجهات المختصة في المملكتين بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية لمغادرة وقدوم المسافرين.

ويقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن تظهر لديهم حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) او شهادة تأمين خاصة بكورونا لمن دون سن 18. وعلى القادمين الى مملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة محصن أو متعاف أو حمل شهادة فحص كورونا.

أما فيما يتعلق بالقادمين للسعودية فإنه حالياً لا يتطلب إجراءات إضافية بالنسبة للسعوديين مع وجوب حمل شهادة فحص كورونا للجنسيات الأخرى بما لا يتجاوز مدتها (72) من وقت اخذ العينة او أي اشتراطات إضافية يتم اضافتها من الجهات المختصة.

شدد المهندس المحيسن على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية بالمملكتين فيما يتعلق بأي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبة للدخول في أي من المملكتين، مع أخذ الحيطة والالتزام بجميع الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، مؤكدا أن تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية يأتي لضمان سلامة المسافرين من مواطنين ومقيمين بمتابعة من مختلف الجهات المعنية للحدّ من تفشي فيروس كورونا مع حرص المؤسسة بدعم مجلس إدارتها وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الجهات العاملة بالمملكتين على بذل كل الجهود لخدمة مرتادي الجسر

وقدم المهندس المحيسن الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين على ما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من القيادتين الرشيدتين وتعاون دائم من جميع الإدارات العاملة بجسر الملك فهد وبمتابعة ودعم لا محدود من مجلس إدارتها.