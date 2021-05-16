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الواجهة البحرية بجدة تشهد توافد الزوّار للاستمتاع بالعيد

الواجهة البحرية بجدة تشهد توافد الزوّار للاستمتاع بالعيد
http://almnatiq.net/?p=983468
المناطق - واس

شهدت الواجهة البحرية بمحافظة جدة توافد سكان وزوّار المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وسط متابعة واهتمام من الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وحرصت معظم العوائل والأفراد على الحضور في الواجهة البحرية للاحتفاء بأجواء العيد السعيد ، من خلال الجلسات والمرافق التي هُيِّئت؛ لاستقبالهم وتسهيل عملية الدخول والخروج منها بمشاركة الأجهزة الأمنية والمتخصصة التي حضرت بشكل لافت؛ لتنظيم وتسهيل تنقل مركبات الزوار والوصول إليها بيسر وسهولة.
وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والمراجيح التي جُهِّزت بالواجهة البحرية وصيانتها وتعقيمها منذ وقت مبكر حرصا على سلامتهم وإدخال الفرح والسرورعليهم بهذه المناسبة السعيدة .
وحظيت المطاعم المنتشرة على طول كورنيش جدة بوجود العديد من العوائل والأفراد الذين فضَّلوا الالتقاء فيها خلال ليالي العيد، التي تقدم أصنافا متنوعة من المأكولات ، فيما كان للمقاهي نصيب من هذا الحضور لاحتساء القهوة بمختلف أنواعها.
وشاهد سكان وزوّار الواجهة البحرية عروض الضوء التي قدمتها أمانة محافظة جدة خلال أيام العيد الثلاثة وتزيّنت بها معالم ومجسمات الكورنيش واكتست باللون الأخضر متضمنةً عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك التي نالت استحسان الحضور.

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