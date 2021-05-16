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«الضريبة والجمارك»: إقرار إلكتروني ودفع الرسوم لحاملي هدايا بقيمة 3 آلاف ريال

«الضريبة والجمارك»: إقرار إلكتروني ودفع الرسوم لحاملي هدايا بقيمة 3 آلاف ريال

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«الضريبة والجمارك»: إقرار إلكتروني ودفع الرسوم لحاملي هدايا بقيمة 3 آلاف ريال

«الضريبة والجمارك»: إقرار إلكتروني ودفع الرسوم لحاملي هدايا بقيمة 3 آلاف ريال
http://almnatiq.net/?p=983478
المناطق_ الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إمكانية تقديم الإقرار إلكترونيًّا عند إحضارك هدايا أو مشتريات شخصية مغلفة بقيمة 3 آلاف ريال أو أكثر عند القدوم إلى المملكة.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، قالت الهيئة: يمكنك الآن الإقرار إلكترونيًّا عند إحضارك هدايا أو مشتريات شخصية مُغلّفة بقيمة 3000 ريال أو أكثر عند قدومك إلى المملكة.

وأضافت: معك هدايا أو مشتريات شخصية مغلفة قيمتها 3000 ريال أو أكثر.. إقرارك إلزامي.. عليك الإقرار إلكترونيًّا ودفع الرسوم والضرائب عند قدومك بهدايا ومشتريات إلى المملكة.

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