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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

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ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
http://almnatiq.net/?p=983489
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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